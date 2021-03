Fazio compie 34 anni. Gli auguri della Roma – VIDEO

Doppio compleanno in casa Roma: quello di Dzeko e quello di Fazio. La società giallorossa fa gli auguri prima al difensore centrale con un video, sul profilo Twitter ufficiale, che ripercorre le migliori gesta dell’argentino in questa stagione dove ha giocato poco e soltanto quando la Roma è stata in emergenza. 8 presenze in totale (5 in Europa League e 3 in campionato) per 523 minuti giocati. Nessun gol per Fazio e 3 cartellini gialli rimediati. Nella sua avventura romanista, comunque, è stato protagonista di diverse stagioni ad alto rendimento con gol importanti messi a segno. 166 gettoni per il Comandante con 13 reti.

🎂 Oggi Federico Fazio compie 34 anni! 👏 Tanti auguri! 🥳#ASRoma pic.twitter.com/x2uU3bUkCi — AS Roma (@OfficialASRoma) March 17, 2021