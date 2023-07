Mercoledì 2 agosto la Roma è attesa dall’ultima amichevole in Portogallo. I giallorossi affronteranno l’SC Farense, altro club della massima divisione portoghese. La sfida è in programma alle ore 20:45 e si giocherà all’Estadio Sao Luis di Faro. La gara sarà visibile in esclusiva su Sky come contro l’Estrela Amadora.