Pagine Romaniste – La Roma ha vinto 4 a 0 contro L’Estrela Amadora nella seconda amichevole in Portogallo. Per i giallorosi hanno segnato Dybala, doppietta nel primo tempo, e Llorento e Bove nel secondo. La squadra guidata da Mourinho ha mostrato sprazzi di grande intensità e soprattutto una sempre migliore intesa tra i nuovi acquisti e i compagni. La serata lusitana è stata illuminata le grandi giocate di Aouar e Dybala che hanno dimostrato di essere di una categoria superiore. N’Dicka è partito titolare al fianco di Smalling e non ha sfigurato bensì la non ancora ottimale forma fisica.

Tabellino

ROMA (3-5-2): Svilar (46′ Rui Patricio) (81′ Boer); Ibanez (46′ Mancini), Smalling (71′ Celik), Ndicka (46′ Llorente); Kristensen ( 71′ Kasdrop), Pellegrini (46′ Belotti), Cristante (60′ Matic), Aouar (81′ Pisilli), Zalewski (60′ Spinazzola), Dybala (71′ Pagano), El Shaarawy (60′ Bove).

A disposizione: Rui Patricio, Mancini, Llorente, Celik, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Matic, Bove, Spinazzola, Belotti.

Allenatore: Mourinho

ESTRELA (3-4-3): Bruno Brigido; Gaspar, Miguel, Mansur; Jean, Aloisio, Vito, Joao Reis; Ronald, Ronaldo, Regis.

A disposizione: Antonio Felipe, Lucao, Joneston, Heverton, Pedro Sà, Leo Cordeiro, Leo Jabà, Kikas, Keliano. All. Sergio Vieira

Allenatore: Sergio Vieria.

Marcatori: 42′ Dybala, 44′ Dybala, 72′ Llorente, 75′ Bove

Ammoniti:30′ Ronald, 33′ N’Dicka, 53′ Jean, 69′ Aloisio, 78′ Mancini

PREPARTITA

20:41 – L’allenamento personale di Dybala

20:37 – La squadra in campo per il riscaldamento

20:15 – Il Capitano è pronto. Si tratta della prima amichevole da titolare per Pellegrini

20:09 – La formazione ufficiale per il test contro l’Estrela Amadora. Dentro NDicka e Ibanez in difesa. Pellegrini e Cristante a centrocampo. C’è Dybala con El Shaarawy.

19:54 – La Roma è arrivata all’Estadio Municipal de Albufeira per la seconda amichevole in Portogallo