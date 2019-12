FantaRoma, i voti della prima parte di stagione. Dzeko il migliore, Jesus il peggiore. Brillano anche Smalling e Mkhitaryan

Pagine Romaniste (E.Bandini) – La sosta natalizia per le squadre di Serie A è una manna dal cielo soprattutto per ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione, ma per chi gioca al Fantacalcio è una vera e propria disgrazia. A differenza della scorsa stagione quest’anno per le vacanze di Natale il campionato si è fermato: niente Boxing Day in stile Premier, soltanto tanta malinconia e ansia in attesa del 5 gennaio, quando a riaprire le danze saranno il Brescia di SuperMario Balotelli e la Lazio di Ciro Immobile. La Roma, alla ripresa del campionato, sarà impegnata all’Olimpico contro il Torino. Ma andiamo a scoprire come si sono comportati al Fantacalcio i giocatori di Paulo Fonseca in questi primi mesi della stagione.

BONUS – A sorpresa il miglior giallorosso in questi mesi in teoria è stato Antonio Mirante con una fantamedia di 8. L’ex Bologna però ha giocato soltanto una volta a San Siro contro l’Inter di Lukaku e Lautaro Martinez riuscendo persino a mantenere la porta involta. Quindi con una sola presenza in campionato è difficile considerarlo il migliore. Allora il primato se l’aggiudica Edin Dzeko con una fantamedia da capogiro, 7.62. Il bomber di Sarajevo è il capocannoniere della squadra con 7 sigilli messi a segno. Sul podio poi ci sono due nuovi acquisti: Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan, rispettivamente con una fantamedia di 7.5 e 7.44. Il difensore inglese è stata probabilmente una delle più grandi sorprese di questa stagione e chi ha puntato su di lui all’asta di inizio anno ha sicuramente fatto un affare. Arrivato tra lo scetticismo generale di molti fantallenatori adesso chi ce l’ha in rosa se lo coccola e se lo tiene stretto visto che per il momento ha fatto molto meglio ad esempio del più blasonato De Ligt della Juventus (FMV 6.04). Anche il trequartista armeno ha fatto molto bene quando ha giocato. E ci piace sottolineare soprattutto questo aspetto perché il più grande problema di Mkhitaryan è proprio questo. Finora le presenze in campionato sono soltanto 8, ma quando è stato chiamato in causa non ha praticamente mai deluso visto i 3 gol e un’assist vincente. I fantallenatori sperano quindi che con il nuovo anno i suoi problemi fisici possano diminuire. Tra i capitolini però troviamo ben altri quattro giocatori con una fantamedia sopra al 7. Si tratta di Nicolò Zaniolo (7.22), Lorenzo Pellegrini (7.18), Diego Perotti (7.06) e Aleksandar Kolarov (7.03). Tutti e quattro però hanno un “difetto fantacalcistico“, andiamo in ordine. Il numero 22 con 6 ammonizioni è il giocatore più ammonito della Roma, resta ovviamente tra i migliori centrocampisti della Serie A con 4 gol e 1 assist. Per Pellegrini invece pesa l’infortunio al piede sinistro che l’ha costretto a saltare ben 6 partite. Il numero 7 nonostante questo è tra i migliori assist-man del campionato con 6 passaggi vincenti, meglio di lui solo Kulusevski (7) e Luis Alberto (11). Stesso discorso vale per Perotti che ha dovuto saltare interamente la prima parte di stagione per un’infortunio alla coscia. Infine sulla testa di Kolarov pesano tantissimo i due rigori sbagliati contro Lecce e Napoli, che tra l’altro gli hanno fatto anche perdere il ruolo da rigorista visto che recentemente dagli undici metri si sono presentati Perotti o Veretout. L’ex City se non avesse fallito questi penalty avrebbe segnato lo stesso numero di gol di Dzeko: probabilmente aver Kolarov nella propria rosa vuol dire avere il miglior difensore della Serie A. Per concludere questa prima parte una menzione speciale va anche a Justin Kluivert, rigenerato dalla cura di Fonseca. L’olandese (FMV 6.62) ha già triplicato le reti rispetto allo scorso campionato quando si è fermato soltanto ad una. Bene anche i due registi Bryan Cristante (FMV 6.58) e Jordan Veretout (FMV 6.53).

MALUS – Il giallorosso con la fantamedia peggiore è Juan Jesus (4.25). Nei 104 minuti in cui è stato in campo il brasiliano è riuscito a prendere 2 ammonizioni e la Roma ha subito ben 6 gol, numeri da far paura. Gli altri due fanalini di cosa sono Nikola Kalinic (FMV 5.33) e Mert Cetin (FMV 5.38), entrambi hanno giocato veramente poco. Il croato ad inizio stagione poteva essere una valida alternativa se si aveva Dzeko, ma adesso dopo infortuni ed esclusioni è praticamente fuori rosa e il ds Petrachi sta cercando di rigirarlo in prestito. Il nostro consiglio è quello di svincolarlo all’asta di riparazione di gennaio, anche se dovesse andare alla Fiorentina farebbe molta fatica ad integrarsi nel gioco del neo tecnico Iachini. In molti ad agosto hanno preso Federico Fazio pensando che potesse essere titolare. L’argentino (FMV 5.56) non è più quello dei tempi di Di Francesco ed ora fatica a ritagliarsi un posto soprattutto avendo davanti la concorrenza di Smalling e Mancini. Tra l’altro Fazio nelle 10 presenze che ha accumulato finora è stato anche espulso una volta in casa dell’Udinese. Sfiorano la sufficienza per pochissimo i due terzini Leonardo Spinazzola (FMV 5.95) e Alessandro Florenzi (FMV 5.9). Infine per Pau Lopez bisogna fare un discorso a parte. Lo spagnolo ha totalizzato 16 presenze subendo 17 gol: il suo più grande “difetto” è quello di aver mantenuto la propria porta inviolata soltanto 4 volte contro Lecce, Sampdoria, Udinese e Brescia. L’ex Betis con una fantamedia di 5.47 è il settimo portiere tra quelli che hanno almeno 10 presenze.