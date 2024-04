Falcone? Adesso vale 20 milioni

Corriere dello Sport (R. Maida) – Ancora una volta Wladimiro Falcone, dichiarato tifoso romanista, è stato uno dei migliori in campo contro i colori del cuore: in almeno due casi (l’angolo iniziale di Paredes e il tiro di Aouar nella ripresa) è stato decisivo per tenere chiusa la porta del Lecce. Alla Roma, che ha scoperto Svilar, Falcone forse non interessa più. Ma Corvino pregusta già un’altra plusvalenza e ha fissato il prezzo per il portiere: 20 milioni. Prima però va conquistata la salvezza.