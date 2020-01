Falcao: “Stavo per firmare un contratto di due anni come allenatore della Roma”

Paulo Roberto Falcao è diventato un simbolo della storia romanista, indossando la maglia giallorossa dal 1980 al 1985. Il brasiliano ha rivelato – a margine dell’evento Golden Foot Award 2019 – che avrebbe potuto fare ritorno nella Capitale in veste di tecnico quando Dino Viola era alla guida del club. Queste le sue parole:

“Stavo per firmare un contratto di due anni come allenatore della Roma, ma in quel periodo lui si ammalò e morì e non se ne fece più nulla. Mi sento pronto per allenare in Italia, se qualche società mi chiama faccio subito le valige per affrontare una nuova avventura italiana come allenatore. Ma oltre all’Italia mi piacerebbe avere opportunità per allenare in Cina o nei Paesi Arabi”.