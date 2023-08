La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Una brutta storia, che corre il rischio di travolgere l’immagine di uno dei miti del calcio. Paulo Roberto Falcao, 70 anni a ottobre, è stato infatti denunciato per molestie sessuali da una dipendente 26enne dell’hotel dove alloggiava. Pamela Marques, avvocato della donna, ha dichiarato al quotidiano A Tribuna che Falcao avrebbe toccato le parti intime alla donna in due occasioni.

Secondo quanto raccontato dal legale, la sua cliente era seduta alla reception quando l’uomo avrebbe invaso lo spazio riservato agli addetti e l’avrebbe palpeggiata. La ragazza ha sporto denuncia accompagnata dal suo avvocato e dal marito. Ci sarebbero anche dei testimoni: una donna avrebbe visto le molestie, mentre la polizia attende le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Falcao, già da tempo nel mirino per le brutte prestazioni del Santos, si è dimesso da coordinatore sportivo e in una nota scrive: “Per rispetto ai tifosi, a causa delle recenti proteste, ho deciso di lasciare il mio incarico. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l’immagine del club. Per quanto riguarda l’accusa che mi è stata rivolta e che ho appreso dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti”. Ma ora Falcao rischia una condanna da uno a cinque anni.