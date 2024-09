La Gazzetta dello Sport – “Chiedo scusa per l’atteggiamento dei nostri tifosi, non siamo abituati a questo genere di cose che nulla hanno a che fare con lo sport”. Esordisce così Ernesto Valverde in conferenza stampa. Il tecnico dell’Athletic Bilbao stigmatizza il lancio di due fumogeni e un petardo all’indirizzo prima del campo e poi della tribuna Monte Mario dove si trovavano diverse famiglie.

“Ci dispiace per quello che è successo, ci scusiamo perché noi non intendiamo il calcio così, per noi è una festa”. Un accaduto che ha scosso anche i cronisti baschi arrivati a Roma che parlano di “macchia sugli spalti”. In Curva Sud, invece, per protesta i primi 15 minuti sono stati di silenzio, senza bandiere né cori