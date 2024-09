La Gazzetta dello Sport (S. Vernazza) – Benino la Roma, ieri sera a lungo in vantaggio contro l’Athletic Bilbao e raggiunta verso la fine. Difficile valutare oggi l’impatto e la consistenza dei risultati della prima delle otto giornate. Il pari della Roma contro l’attuale quinta del campionato spagnolo potrebbe essere discreto. Ivan Juric era alla loro prima panchina europea. Dalla serata emerge il centravanti. La rete di Dovbyk all’Athletic è stata esemplare. Al fondo di un’azione da destra a sinistra, in orizzontale, Angelino ha crossato alla perfezione per Dovbyk bravissimo a infilarsi tra i difensori dell’Athletic, con i tempi giusti. Il gol si è annunciato con un paio di secondi d’anticipo, Dovbyk è andato per primo su con un’elevazione auto-contenuta, per assecondare la traiettoria dell’assist, e di testa ha incrociato nell’angolo opposto.