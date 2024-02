La Gazzetta dello Sport – Alla fine Roberto De Zerbi deve arrendersi. Agli infortuni, che gli tolgono mezza squadra negli ottavi di finale di FA Cup. All’errore del portiere Steele, che spiana la strada dopo nemmeno 2’ a quello che si rivela il gol decisivo di Lemina. Al Wolverhampton, che segnato l’1-0 nella ripresa si arrocca per difenderlo.Stavolta il Brighton non riesce a pareggiare come sabato in Premier contro l’Everton e si ritrova fuori dalla Coppa d’Inghilterra, in cui sperava di arrivare almeno alla semifinale come nel 2022-23.

I Gabbiani, prossimi avversari della Roma in Europa League, hanno tutte le attenuanti, ma la sconfitta resta dura da ingoiare perché i Wolves erano battibili e il Coventry che troveranno ai quarti è una squadra di Championship più che alla portata.