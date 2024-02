Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nel 2023 la Roma ha incassato 49,2 milioni di euro dal botteghino. È questo il risultato di uno studio del sito “Calcio e finanza”, che ha analizzato gli incassi delle società di serie A: grazie ai tanti sold out, la società giallorossa si piazza al quarto posto dietro a Inter (79 milioni), Milan (72,8) e Juventus (61,5). Anche per il match contro il Brighton di De Zerbi del 7 marzo all’Olimpico (partita di andata degli ottavi di finale di Europa League) è previsto il tutto esaurito: ieri sera erano circa 45 mila (3.500 i tagliandi riservati ai tifosi inglesi) i biglietti già confermati in prelazione dagli abbonati di campionato e coppe.