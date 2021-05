È iniziata oggi la fase finale dell’Europeo Under 21 in Slovenia e Ungheria. Alle 18 si affronteranno Spagna e Croazia nei quarti di finale allo stadio Ljudski vrt a Maribor. Il ct spagnolo Luis de la Fuente non ha schierato tra i titolari Gonzalo Villar. Il centrocampista della Roma partirà inizialmente in panchina.