Europei, finale Italia-Inghilterra: arbitrerà Kuipers

Bjorn Kuipers sarà l’arbitro della finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra. Il direttore di gara olandese ha diretto tre gare della competizione. Sarà assistito da Van Roekel e Zeinstra. Il quarto uomo sarà Del Cerro Grande. Var affidato a Vankert, assistenti Van Boekel, Gittelmann e Fritz.

Non sorridono i precedenti complessivi con l’Italia. Nelle 4 direzioni di Kuipers, gli azzurri hanno trovato due sconfitte: nelle qualificazioni ai Mondiali 2018 contro la Spagna (3-0) e nell’amichevole con la Francia (1-3). Segue poi un pareggio (1-1) con la Croazia nelle qualificazioni per gli Europei del 2016. L’unica vittoria fa però ben sperare. Era infatti proprio Kuipers l’arbitro nella vittoria per 1-2 contro l’Inghilterra ai Mondiali del 2014.