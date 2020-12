Europa League, Young Boys-Cluj 2-1. Gli svizzeri rimontano ed approdano ai sedicesimi

Pass per i sedicesimi staccato. Nell’ultimo turno del girone A di Europa League, lo Young Boys sconfigge 2-1 il Cluj. A passare in vantaggio sono i romeni con la rete di Deleljuh all’84’. Nel recupero però succede di tutto:Nsame (90’+3′) su rigore pareggia i conti, Gaudino (90’+6′) firma il sorpasso. I tre punti conquistati permettono alla formazione svizzera di conquistare il secondo posto alle spalle della Roma. Per scoprire i prossimi avversari, i due club dovranno aspettare l’esito delle urne di lunedì prossimo. Il sorteggio è previsto alle ore 13.