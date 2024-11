Giovedì la Roma di Claudio Ranieri scenderà in campo contro il Tottenham per il quinto turno di Europa League per tenersi stretti almeno i playoff. Gli Spurs però dovranno fare a meno di Guglielmo Vicario. Infatti come riportato da Fabrizio Romano su X, il portiere italiano è stato costretto a sottoporsi ad un’operazione alla caviglia destra a causa di una frattura. Al posto dell’ex Empoli giocherà Forster, esperto portiere inglese alla sua prima presenza stagionale.

🚨⚪️ Bad news for Spurs as Guglielmo Vicario has today undergone surgery for a fracture of his right ankle. pic.twitter.com/pWxfgU4qve — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2024

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]