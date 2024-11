È da poco terminata allo stadio Castellani la sfida tra Empoli e Udinese per 1-1. La gara, valida per la tredicesima giornata di Serie A, ha visto Pellegri portare in vantaggio i padroni di casa al 3′. A rispondere per i bianconeri è Davies, che di fatti sigla la rete del pareggio al 76′.

Foto: [Gabriele Maltinti] via [Getty Images]