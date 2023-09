La UEFA ha da poco ufficializzato il calendario dei gironi di Europa League. Rese note dunque le partite e date della Roma. I giallorossi esordiranno il 21 settembre in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol. La terza giornata è invece all’Olimpico contro lo Slavia. L’ultima partita del girone, invece, è in programma il 14 dicembre in casa, sempre contro lo Sheriff Tiraspol. Di seguito il calendario completo:

1ª giornata 21 settembre ore 18:45

Sheriff Tiraspol-Roma

2ª giornata 5 ottobre ore 21:00

Roma-Servette

3ª giornata 26 ottobre ore 21:00

Roma-Slavia Praga

4ª giornata 9 novembre ore 18:45

Slavia Praga-Roma

5ª giornata 30 novembre ore 21:00

Servette-Roma

6ª giornata 14 dicembre ore 18:45

Roma-Sheriff Tiraspol