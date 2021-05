Europa League, Roma-Manchester United: arbitra Felix Brych

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno delle semifinali di Europa League. Roma-Manchester United, in programma giovedì 6 maggio alle ore 21, sarà arbitrata dal tedesco Felix Brych. Ad assisterlo i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, Felix Zwayer sarà il quarto uomo. Al Var ci sarà Marco Fritz, coadiuvato da Sascha Stegemann.

Sono due i precedenti tra la Roma e Brych. Il primo risale alla Champions League 2014-15. In quell’occasione la Roma pareggiò 1-1 in trasferta contro il Cska. Il secondo, invece, è – caso vuole – contro una squadra inglese, sempre in semifinale. Byrch ha infatti diretto Liverpool–Roma (5-2), andata della semifinale della Champions 2017-18.