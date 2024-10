Pagine Romaniste – La Roma torna in campo in Europa League. La sfida è contro Dinamo Kiev per la terza giornata del girone unico. Dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter, Juric esige da parte dei suoi un cambio di rotta e mentalità. In una sfida con non molte emozioni, i giallorossi portano a casa i 3 punti grazie al gol di Dovbyk dagli undici metri. Bravo Baldanzi a guadagnare il penalty grazie ad uno spunto personale, con l’ucraino che spiazza il portiere avversario e firma il successo giallorosso, raggiunta quota 4 punti nel girone.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1)): Svilar, Celik, N’Dicka, Hermoso; Zalewski, Le Fèe (53′ Cristante), Kone, Angelino; Baldanzi (63′ Dybala), Pisilli (63′ Pellegrini); Dovbyk (53′ Shomurodov).

Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Saud, Sangaré, Paredes, Cristante, Dybala, Pellegrini, Shomurodov.

Squalificati:

Diffidati:

Indisponibili: Saelemaekers (frattura composta del malleolo mediale), Dahl (fuori dalla lista UEFA), El Shaarawy (infortunio al polpaccio), Mancini, Soulé.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Bilovar, Popov, Mykhavko (81′ Buyalskyi); Tymchyk, Mykhailenko, Andriyevskiy (63′ Brazhko), Rubchynskyi (63′ Shaparenko), Vivharenko; Voloshyn (63′ Kabaiev), Guerrero (67′ Vanat).

Allenatore: Oleksandr Shovkovskyi

A disposizione: Ihnatenko, Vivcharenko, Diachuk, Shepelev, Tymchyk, Bilovar, Pikhalonok, Shaparenko, Brazhko, Kabaiev, Buyalskyi.

Squalificati: Braharu.

Diffidati:

Indisponibili:

Marcatori: 23′ Dovbyk

Ammoniti: 22′ Mykhvako, 37′ Rubchynskyi, 44′ Angelino, 85′ Kabaiev, 94′ Shaparenko

Espulsi:

Altro: 61621 spettatori; 1′ di recupero (PT); 4′ di recupero (ST).

Arbitro: Serdar Gözübüyük

Assistenti: Erwin E. J. Zeinstra e Johan Balder

IV Uomo: Sander van der Eijk

VAR: Johan Higler

AVAR: Erwin Blank

LIVE

95′ – Finisce la partita all’Olimpico e la Roma torna a vincere grazie al gol di Dovbyk nel primo tempo che stende la Dinamo Kiev

94′ – Giallo per Shaparenko che ferma una ripartenza di Pellegrini

84′ – Errore di Shomuorodov. Pellegrini imbecca in area Dybala che serve l’uzbeko a tre metri dalla porta e incredibilmente spara al lato

81′ – Cambio per la Dinamo Kiev. Mykhailenko lascia il campo per Buyalskyi

80′ – Shomurodov vicino al gol. Servito da Angelino si accentra sul centro sinistra e calcia basso sfiorando il secondo palo

74′ – Dybala guadagna una punizione nell’ultimo terzo di campo, sul centro sinistra, che Pellegrini calcia sull’esterno della rete

67′ – Doppio cambio per la Roma: Fuori: Pisilli e Baldanzi. Dentro: Pellegrini e Dybala

63′ – Triplo cambio per la Dinamo Kiev: dentro Shaparenko, Brazhko e Kabaiev. Fuori Rubchynskyi, Andriyevskiy e Voloshyn

57′ – Ottima azione della Roma da destra a sinistra con Angelino che trova a rimorchio Pisilli. Il numero 61 giallorosso calcia di prima ma il suo tiro viene respinto

53′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Le Fée e Dovbyk. Dentro Cristante e Shomurodov

47′ – Fallo durissimo di Rubchynskyi su Zalewski. Manca il secondo giallo per il centrocampista ucraino

46′ – Inizia il secondo tempo

46′ – Finisce il primo tempo

44′ – Ammonito Angelino per una sbracciata ai danni di Tymchyk

43′ – Arriva il gol del pari della Dinamo Kiev sugli sviluppi di un calcio di punizione che però viene annullato per fuorigioco

40′ – Svilar salva su Guerrero. L’attaccante degli ucraini stoppa un pallone in area e calcia subito trovando però la respinta del portiere giallorosso

37′ – Ammonito Rubchynskyi per un fallo duro su Zalewski

23′ – GOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!!!!!!! Dovbyk realizza dal dischetto e porta in vantaggio i giallorossi

22′ – Baldanzi guadagna rigore per la Roma. Ammonito Mykhvaco

6′ – Bel fraseggio della Roma per liberare Pisilli, ma la difesa avversaria allontana

1′ – Inizia il match

PRE PARTITA

