Europa League, Roma con l’incubo inglese

La Gazzetta dello Sport (F.Licari) – La Roma, per arrivare in fondo all’Europa League, dovrà affrontare un calendario che dire complesso è poco. Cominciando dall’ottavo con il Siviglia, quarto in Liga e vincitore di cinque finali dal 2006 a oggi. Superando questa sfida, il 6 agosto a Duisburg, i giallorossi si troverebbero ad affrontare il Wolverhampton (in lotta nella Premier per un posto in Champions, ha eliminato il Torino nei playoff) e poi lo United di Pogba. Il tecnico Paulo Fonseca ha commentato: “Il Siviglia è una delle squadre più forti d’Europa. Non voglio pensare più in là. È la prima volta che giocheremo con gare secche, una situazione nuova”. Per Edin Dzeko invece l’urna di Nyon non ha sorriso ai giallorossi: “Sorteggio molto difficile, se passiamo il turno incontreremo squadre forti”.