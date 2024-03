Sono state rese note le decisioni ufficiali in merito alla designazione arbitrale dell’andata degli ottavi di Europa League. Roma-Brighton, in programma giovedì alle 18:45, sarà arbitrata dal francese, François Letexier. Ad assisterlo ci saranno Mugnier e Rahmouni, mentre il IV uomo sarà Gaillouste. In sala Var siederanno: Brisard e Delajod, come Avar. Un solo precedente con il fischietto francese: la sconfitta per 2-0 in casa dello Slavia Praga nella fase a gironi.