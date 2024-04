Sarà il francese Clément Turpin ad arbitrare l’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Turpin sarà affiancato dagli assistenti Nicolas Danos ed Erwan Finjean, mentre il IV uomo sarà Ruddy Buquet. Al Var Jerome Brisard e l’Avar Willy Delajod.

I giallorossi hanno tre precedenti con il fischietto francese, uno in particolare, è il più dolce ricordo per un tifoso romanista: la storica “Remuntada” con il Barcellona che vide gli uomini di Eusebio Di Francesco rifilare un secco 3-0 a Messi e compagni. L’altro incontro risale alla stagione 2014/2015 con la vittoria della Roma sul Feyenoord in Europa League. L’incrocio più recente recita una sconfitta dei giallorossi per 2-0 contro il Real Madrid ai gironi di Champions League.