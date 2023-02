Europa League, la Roma sfiderà un club spagnolo: col Barcellona l’unica vittoria nelle ultime dieci sfide

Sorteggiato il club spagnolo del Real Sociedad, diamo uno sguardo alle statistiche dove giallorossi hanno affrontato un club spagnolo nelle competizioni europee. Come riportato da Opta Paolo negli ultimi dieci incontri sono sette le sconfitte, due i pareggi ed una sola vittoria, quella contro il Barcellona per 3-0 nel ritorno di quarti di finale della UEFA Champions League del 2017/2018 quando Manolas con il suo gol di testa all’82’ portò i giallorossi in semifinale.

La speranza è quella che lo Special One dia una sterzata decisiva e ribalti questi dati.