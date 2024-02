Europa League, la rifinitura del Feyenoord: Gimenez in gruppo. Timber non ha recuperato

Durante la rifinitura del pomeriggio del Feyenoord, come riportato da RTV Rijnmond, nella seconda parte dell’allenamento si è unito al gruppo anche Gimenez. L’attaccante di Slot è in dubbio per la gara contro i giallorossi e dopo una prima fase in cui ha svolto un lavoro personalizzato, è stato aggregato ai compagni di squadra. Solamente nelle prossime ore si saprà di più sulla sua presenza dal primo minuto nella sfida del “De Kuip” contro la Roma. Assente, invece, Timber che non prenderà parte alla gara.