Dopo il pareggio per 0-0 in Europa League contro la Roma allo Stadio Olimpico, il CSKA Sofia ritrova la vittoria in campionato. Gli avversari dei giallorossi in Europa hanno vinto 1-0 in casa contro il Tsarsko Selo, grazie ad una rete di Sankhare sullo scadere (91′). La formazione bulgara conquista i tre punti e si porta momentaneamente al quinto posto in classifica, con 18 punti in 11 partite disputate.