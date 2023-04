Europa League, Feyenoord-Roma 1-0. Il primo round è olandese: decide Wieffer

Pagine Romaniste – Nel cammino europeo della Roma c’è ancora il Feyenoord. Stavolta non nella finale di Tirana in Conference League, ma nei quarti di finale di Europa League. Questa sera i giallorossi tornano in campo europeo per affrontare gli olandesi del tecnico Slot, rimaneggiati rispetto alla gara del trionfo romanista. In un De Kuip privo di tifosi giallorossi, Mourinho ha parlato di equilibrio vista la forza dell’avversario, dominatore indiscusso in Olanda. Per questo nessun calcolo in vista del campionato.

Pochi dubbi per lo Special One che si affida ai suoi uomini fidati: in attacco solito dilemma Belotti o Abraham? L’attaccante inglese stavolta potrebbe trovare una maglia da titolare. L’altro nodo è legato al centrocampo con Matic sicuro di un posto. Cristante sembra leggermente in vantaggio, ma occhio a Gini. Bove, nonostante la presenza in conferenza stampa, si accomoderà in panchina per subentrare nella ripresa.

Resto della formazione pressoché fatta con la difesa a 3 tradizionale: Mancini, Smalling e Ibanez (in ballottaggio con Llorente). Fasce obbligate occupate da Zalewski e Spinazzola, con Celik in panca e Karsdorp fermo ai box. Dybala e Pellegrini, che ha recuperato dall’influenza, innescheranno poi la punta prescelta. In caso di forfait del Capitano è pronto l’ex Wijnaldum sulla trequarti. Difficile rivedere la riproposizione della Joya falso nove, vista anche l’assenza di Solbakken per l’infortunio alla spalla rimediato col Torino.

TABELLINO

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu, Szymanski; Jahanbakhsh (’72 Danilo), Gimenez, Idrissi (64′ Paixao)

A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Dilrosun, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Milambo.

Allenatore: Slot

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola (84′ Celik); Pellegrini (45′ Wijnaldum), Dybala (25′ El Shaarawy); Abraham (58′ Belotti).

A disposizione: Boer, Svilar, Llorente, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic.

Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Sanchez (Spagna)

GUARDALINEE: Cabanero e Prieto

QUARTO UOMO: Grado

VAR: J. M. Munuera

AVAR: Cuadra

Marcatori: 54′ Wieffer

Ammoniti: 18′ Wieffer, 35′ Szymanski

Espulsi:

Note: 2 minuti di recupero al primo tempo. 4 minuti di recupero al secondo tempo.

Prepartita

18:34 – Il classico allenamento coi tiri finale per i giallorossi

18:18 – Entra la squadra per l’allenamento

18:07 – Mourinho esplora il De Kuip

17:54 – I giallorossi sono dentro lo stadio

5:38 – Gli 11 scelti da Slot per il match contro la Roma

5:36 – Abraham testa il terreno dello Stadion Feijenoord, meglio conosciuto come De Kuip.

5:28 – Le scelte ufficiali di Mourinho: dentro Pellegrini, Abraham e Ibanez.

5:03 – La Roma è allo Stadio De Kuip