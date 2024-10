La Roma è arrivata in Svezia per la seconda giornata di Europa League dove sfiderà l’Elfsborg. Ivan Juric, accompagnato da Lorenzo Pellegrini, è intervenuto in conferenza stampa dalla Boras Arena. Queste le sue parole:

“In campionato siamo partiti male, ma in queste due partite abbiamo recuperato un po’, adesso manca il Monza ma vogliamo fare bene anche in Europa. Io voglio usare tutta La rosa perché è lunga e dobbiamo stare attenti a gestire i giocatori. Qualcosina voglio cambiare”.

Sul possesso palla e l’intensità…

Penso che abbiamo trovato avversari che ci hanno fatto fare quel tipo di possesso. Voglio introdurre l’intensità e la voglia di recuperare la palla perché penso di aver giocatori che possono fare la doppia fase. Vedo dei margini di crescita pazzeschi sia nel possesso che nella fase di riconquista, che è quello che vogliamo fare.

Hummels?

Dobbiamo ancora decidere su Hummels perché è quello che è arrivato più in ritardo. È il ruolo più pericoloso e quindi deve stare al 100%, mentre Angeliño è uno che recupera in fretta ed è più pronto per giocare.

Cosa pensa dell’Elfsborg?

Mi è piaciuto molto quello che sta facendo Oscar. Un 4-3-3 che facevamo anche a Genoa, molto aggressiva e molto buona dalle partite che ho visto. Domani sarà una parità tosta e penso che Oscar stia facendo un grandissimo lavoro. Ci sono grandissime difficoltà nel match. Dal campo agli avversari. La squadra non può abbassare il livello perché dobbiamo uscire dal momento negativo. Non vorrei vedere nessun tipo di sottovalutazione perché deve essere un’occasione di crescita della mentalità. Abbiamo lavorato forte questa prima settimana e con il sorriso e sono contento, ma dobbiamo continuare.

Visto che la partita sarà sul sintetico, c’è stato qualche motivo per cui non vi siete allenati su questo tipo di terreno?

No, no, ci è dispiaciuto non aver fatto un allenamento sul sintetico, ma non vogliamo nessun tipo di scuse e penso che i ragazzi si adatteranno velocemente e faranno bene.