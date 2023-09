Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La buona notizia per Mourinho è il rientro totale di Houssem Aouar in gruppo, pronto quindi a candidarsi anche per un posto da titolare nella gara di domani contro lo Sheriff. Il franco algerino si era allenato anche negli ultimi giorni della scorsa settimana ma la sua condizione non era ancora ottimale per rischiarlo in campo. Il pericolo di una ricaduta è sempre dietro l’angolo, così Mourinho e il suo staff hanno deciso di lasciarlo fuori in virtù anche delle altre alternative a disposizione nella gara contro Empoli.

Adesso invece Aouar è tornato a disposizione: oggi l’allenamento di rifinitura dove potrà capire (lui ma soprattutto Mou) se potrà essere schierato dal primo minuto a Tiraspol, anche per concedere un po’ di riposo ai suoi colleghi di reparto. Quindi lasciare in panchina Renato Sanches e Paredes, favorendo così il suo ingresso e quello di Bove con l’inamovibile Cristante.

Pellegrini non è ancora pronto. Attenzione, come Mourinho (squalificato per quattro turni) la Roma potrebbe decidere di fare gruppo e portare anche gli infortunati in Transnistria, oppure lasciarli a Trigoria per completare il recupero dai rispettivi problemi muscolari. Il capitano non sarà rischiato in Europa, ma punta invece a rientrare tra convocati per la sfida di domenica sera contro il Torino. Match complicato e che Mou vuole giocare con i giocatori che sono al meglio.

Per questo oggi la Roma valuterà anche la condizione di Chris Smalling, per capire se portarlo nella trasferta europea o se impiegarlo – anche lui – contro i granata. Rimasto fuori contro l’Empoli dopo un avvio di stagione complicato anche per una condizione atletica non ottimale, il centrale inglese sta recuperando dall’affaticamento e vuole essere pronto a rientrare in campionato. Salteranno l’Europa League sia Kristensen che Azmoun, rimasti fuori dalla lista per ottemperare ai duri paletti del settlemen agreement per quanto concerne il transfer balance.

L’esterno danese nella gara contro l’Empoli ha prima procurato il rigore realizzato da Dybala, poi servito l’assist per il gol di Sanches: sicuramente passi avanti rispetto alle prime prestazioni e che potranno portarlo anche a prendersi un posto da titolare contro la formazione di Juric. Scalpita anche Azmoun che è rientrato pienamente e sta migliorando la condizione: Mou lo vede bene, il ragazzo tra Torino e Genoa si ritaglierà sicuramente spazio in campo. La parola d’ordine per la Roma in questo momento è gestione: massima attenzione a queste tre sfide per evitare nuovi infortuni e riuscire a recuperare tutti i giocatori.