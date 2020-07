Europa a rischio

Il Tempo (T. Carmellini) – Una perla di Insigne decide la sfida del San Paolo, rimasta sostanzialmente in equilibrio nonostante il Napoli abbia dimostrato di averne di più infatti di gambe, testa e qualità complessiva. Ed è infatti proprio una giocata del suo uomo simbolo a portare a Gattuso i tre punti che permettono al Napoli non solo di battere la Roma, ma anche di agganciarla al quinto posto di una classifica che ora si fa preoccupante, con il Milan che sta solo due punti più sotto. Dopo l’addio alla Champions League ora anche l’Europa League diventa a rischio. Peccato perché per Fonseca erano arrivati dei segnali incoraggianti dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese. La Roma ritrova gioco e compattezza, ma soprattutto riabbraccia Zaniolo, entrato nella ripresa a sei mesi di distanza dal brutto infortunio al ginocchio. Il gioiello giallorosso è ancora lontano dalla forma migliore, ma ha già mostrato la sua voglia di tornare presto al top.