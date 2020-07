eSports FIFA 20, c’è l’aggiornamento per Juan Jesus: la sua carta arriva ad 89 – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Quest’anno in campo non si è mai visto, ma su FIFA 20 Juan Jesus è stato uno dei difensori più forte durante tutto l’anno. Un percorso completamente inverso tra realtà e virtuale per il brasiliano che, grazie alla carta “Road to the Final” dell’Europa League, ha avuto un boost senza precedenti. Dalla carta base, 76, a questa speciale ci passano ben 13 punti di overall e tutto questo grazie ad un evento di “Pre-Season” che la EA Sports ha fatto uscire per tenere ancor di più i videogiocatori attaccati durante l’estate. All’uscita di FIFA 21 mancano ancora due mesi abbondanti, ma la casa produttrice canadese sa cosa fare per gli appassionati.

LA CARTA

Durante l’anno vi avevamo già parlato di questa carta quando ancora aveva un overall “umano“. Jesus è partito da 81, durante la fase a gironi, per passare poi ad 84, col raggiungimento dei sedicesimi della Roma, per arrivare infine ad 86, quando i giallorossi sconfissero il Gent. Da lì l’Europa League, come il calcio, si è fermata per il Coronavirus ed anche le carte hanno subito uno stop, fino a ieri. L’evento proposto dalla EA Sports ha fatto avere un boost di 3 punti a tutte quelle carte che erano coinvolte nelle coppe europee, quindi anche quelle speciali Champions League hanno avuto un aggiornamento bello corposo. Tutto questo si rispecchia poi anche nei valori ed è qui che arriva il bello. Per Jesus basta dire 88 di velocità, 90 di difesa e 92 in fisico. Se poi aggiungiamo 72 in passaggio ed 80 in dribbling diventa uno dei centrali più forti nonostante la sua valutazione si fermi ad 89.

Ha tutti i valori al posto giusto con 92 di “contrasto in piedi“, 90 in “marcatura” e in “intercettazioni“. Tutto quello che serve in FIFA 20. Ha un fisico poderoso che con 99 in “elevazione” e in “aggressione“, quindi sarà un difensore che giocherà molto in anticipo stando incollato all’attaccante. Buoni 84 in “resistenza” e 89 in “forza“. Sbaglia poco grazie al 97 in “freddezza“ e, inoltre, è anche molto reattivo per il 97 in “riflessi“. Poteva avere qualche punto in più in passaggio, ma anche così ci sono dei valori decenti. Il suo prezzo è letteralmente schizzato perchè l’86 si trovava a circa 20mila crediti, mentre questo, al momento, è a 63mila crediti. Qualora la Roma dovesse passare il turno avrà un ulteriore upgrade di un punto, e così via fino alla finale. E’ un giocatore sicuramente da provare per chi non l’ha fatto e può fare coppia con Diego Carlos, altro centrale performante in questo FIFA.