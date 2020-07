Ennio Morricone, passioni sportive e cuore romanista

La Gazzetta dello Sport (A. Buongiovanni) – Ennio Morricone e lo sport: un rapporto a tutto tondo. La sua passione per il calcio si è sempre identificata col tifo giallorosso con un rapporto mai venuto meno. Era il 1938 quando assistette a un Roma-Juve a Campo Testaccio (terminata 1-0 per i giallorossi con gol di Michelini). E quante partite sono poi seguite spesso in compagnia di Sergio Leone. Non è un caso che fece parte della commissione che nel 2012 elesse i primi membri della Hall Of Fame del club e non è un caso che nel giorno dell’addio Francesco Totti si fece avvolgere dalle sue colonne sonore. Per omaggiarlo, tutte le squadre in questa trentunesima giornata di campionato entreranno in campo con la colonna sonora di “C’era una volta in America – Deborah’s Theme”.