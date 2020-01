Emiliani con gli uomini contati. Gervinho no, Cornelius a metà

Non si può esagerare con i carichi di lavoro, bisogna dosare le forze dei giocatori per evitare che vadano in affanno. D‘Aversa si baserà sui consigli medici per la formazione anti-Roma. Non ci sarà Gervinho che non ha smaltito ancora il guaio muscolare, Hernani ha qualche dolorino e Scozzarella, ha bisogno di mettere energie nei muscoli. In attacco solita staffetta Inglese-Cornelius con il primo che dovrebbe partire titolare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.