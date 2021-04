Emergenza Roma

Il Tempo (E. Zotti) – Per Stephan El Shaarawy sembrava l’occasione per rispondere alle critiche e rilanciarsi in vista del finale di stagione, ma la gara con il Sassuolo si è trasformata in un incubo. Il classe ’92 – uscito sconsolato dal campo dopo aver fallito una clamorosa occasione da gol – nel match del Mapei Stadium si è procurato una lesione al flessore della gamba destra: l’ennesima tegola per Fonseca che, in attesa di nuovi esami, dovrà fare a meno del Faraone almeno per due/tre settimane.

Ciò significa che El Shaarawy salterà sicuramente le due sfide decisive di Europa League con l’Ajax, concentrate in una settimana, oltre a quelle di campionato contro Bologna e Torino, la speranza a Trigoria è quella di riaverlo a disposizione per il turno infrasettimanale del 22 aprile quando all’Olimpico arriverà l’Atalanta. Ma intanto Fonseca si ritrova con scelte limitate sulla trequarti. Un duro colpo per il giocatore – che vede ridursi le possibilità di una chiamata per l’Europeo – ma soprattutto per la Roma, che decollerà per Amsterdam lasciando a casa anche lo squalificato Karsdorp e Mkhitaryan.