El Shaarawy un ciclone tra giallorosso e azzurro

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – El Shaarawy irrompe e prenota una maglia da titolare contro il Parma. Dopo il gol contro lo Shakhtar, tanto desiderato e cercato, sarà confermato molto probabilmente da Fonseca. Nei tre anni e mezzo passati alla Roma si era trovato benissimo con tutti gli allenatori ed era sempre un punto di riferimento. Quasi sempre titolare, tanti gol, un rendimento elevatissimo. Ha accettato di guadagnare di meno per tornare a vestire la maglia della Roma. Contro il Parma ha segnato una solta volta, quando vestiva la casacca del Milan. Gli allenamenti a Dubai, poi il Covid che lo ha costretto all’isolamento e gli ha fatto perdere condizione. E’ tornato a gennaio e si è messo a lavorare duramente per recuperare.

Ha scelto di affidarsi a Carmine Menna, personal trainer che lo sta riportando in forma: “Stephan sta molto meglio, non ha ancora raggiunto uno stato ottimale, diciamo che è al 70%. Sta lavorando bene sia in campo che fuori, in questo momento per aiutarlo stiamo puntando sulla qualità, lavoriamo moltissimo sul core stability e su tutti gli allenamento per interagire con le fibre bianche, con l’ausilio di elastici per i cambi di direzione. Per portare El Shaarawy al top mi sto itnerfacciando con uno dei preparatori della Roma, Maurizio Franchini, mi serve tantissimo per generare il giusto programma“.