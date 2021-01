A 5 anni esatti dal debutto in maglia giallorosso, El Shaarawy è tornato a Roma. L’attaccante ha infatti firmato il contratto della sua seconda avventura in giallorosso che lo legherà a Roma per due anni e mezzo.

Leggi anche: El Shaarawy: “E’ come se non me ne fossi mai andato. Abbiamo bisogno dei tifosi allo stadio”

Il Faraone ha voluto condividere sul suo profilo Instagram il video del suo primo fantastico gol contro il Frosinone all’Olimpico con un messaggio: “I’m back“.