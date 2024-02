Stephan El Shaarawy è protagonista di un’ intervista pubblicata dalla Roma sul suo canale Youtube. Queste le dichiarazioni:

Descriviti come calciatore e come compagno di squadra dentro e fuori dal campo.

“Come calciatore io nasco come esterno sinistro, ho sempre ricoperto il ruolo, diciamo, sulla fascia, alternando molto la fase offensiva e la fase difensiva. Ovviamente col passare degli anni, con l’esperienza, sono riuscito a essere diventato un po’ più duttile e mi sono adattato anche a fare più ruoli. Come compagno di squadra penso di aver sempre avuto un buonissimo rapporto con tutti i miei compagni, ma soprattutto anche con lo staff e tutte le persone che lavorano all’interno della società. Penso di essermi sempre fatto voler bene da tutti”.

Che ricordi hai del tuo esordio da calciatore della Roma?

“Sicuramente i primi ricordi vanno subito al gol all’esordio che ho fatto contro il Frosinone, sicuramente è stata un’emozione un’emozione unica, è stato un gol liberatorio. Ero venuto da un’esperienza non semplice al Monaco, sono arrivato qui a Trigoria, dopo aver fatto due allenamenti con la squadra, Spalletti mi disse che avrei giocato titolare e poi feci il gol del vantaggio. Sono stato subito abbracciato da tutti I compagni, un gol sotto la Sud è stata veramente un’emozione unica”.

Come è cambiato il tuo rapporto con Daniele De Rossi da compagno ad allenatore?

“Il bello, se posso dire, è che non è cambiato quasi niente, nel senso che Daniele ha sempre mantenuto quello spirito allegro che aveva anche da compagno di squadra, sempre sorridente, sempre con la battuta pronta. Però che quando entrava in campo era un guerriero, un soldato che dava tutto per la maglia, e così lo è ancora oggi, magari con chi conosce da più tempo, poi ovviamente noi siamo esperti e siamo professionisti e professionali da capire quando c’è magari da scherzare e quando entrare in campo con serietà e dare il massimo per la Roma”.

Un rito prepartita?

“Direi che ne ho parecchi, tanti piccoli riti scaramantici, non li dico altrimenti non valgono, però sì, ne ho un po’. Diciamo che arrivano in modo anche molto automatico, ormai sono tanti anni e non ci faccio neanche più tanto caso”.

In che modo riesci a gestire la pressione?

“La pressione è molto soggettiva ovviamente.C’è chi prepara le partite un in modo, tutti preparano le partite in modo proprio e ovviamente prima delle partite pensi tantissime cose, a tante situazioni che si potrebbero verificare in campo, però quello che faccio a volte semplicemente è attendere il fischio di inizio perché quando inizia la partita prevale l’istinto e viene in maniera naturale, poi magari a volte cerco di focalizzarmi su quel che di buono ho fatto magari nelle partite precedenti, che sia un gol, che sia una bella giocata o un assist per arrivare più positivo alla partita”.

Se dovessi indicare un momento di svolta della tua carriera?

“Sicuramente ti direi il secondo anno di Milan quando ho raggiunto l’apice, nel senso che ho fatto la miglior stagione della mia carriera e sicuramente quello è stato un momento di grande svolta nella mia carriera. E poi anche l’arrivo a Roma nel 2016”.

Definisci con una parola i tifosi della Roma.

“Non è facile trovare un aggettivo perché sono speciali, hanno veramente un amore incondizionato per questa società, che sia una semifinale di Champions, una finale di Conference di Europa League o la partita del girone di Conference o di Coppa Italia loro sono sempre lì a spingere, a tifare, a farci sentire tutto il loro calore, per cui sono veramente speciali e noi siamo felici di averli accanto ogni partita”.