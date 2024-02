Hermoso potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e approdare in Serie A nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito calciomercato.it il difensore centrale spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno e al momento non ci sono sviluppi sul rinnovo. Il ventottenne piace a quattro top club italiani: Roma, Inter, Juventus e Napoli. I giallorossi potrebbero iniziare a fare sul serio solo con l’eventuale addio di un altro difensore, tra tutti N’Dicka.