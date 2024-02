È in arrivo una possibile rivoluzione nel mondo del calcio, sta per essere introdotto il cartellino blu. A rivelarlo è il Telegraph, secondo cui il nuovo cartellino porterà all’espulsione a tempo. La novità potrà essere approvata dall’IFAB (International Football Association Board) il prossimo 2 marzo. Il cartellino non andrà a sostituire in alcun modo i due già presenti, saranno solo apportate potenziali modifiche. Il cartellino blu verrà utilizzato solo in caso di proteste eccessive da parte di un calciatore, oppure di un fallo tattico che fermi un attacco promettente di un giocatore avversario. La sua durata sarà di 10 minuti. La combinazione tra due cartellini blu, o tra uno blu e uno giallo, porterà a un cartellino rosso e dunque all’espulsione.