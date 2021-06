Eintracht e Besiktas possibili rivali

Corriere dello Sport (R. Maida) – Si sta delineando la prima estate della Roma di Mourinho. La società, su sua richiesta, studia l’ipotesi di una seconda fase del ritiro in Portogallo, dopo il raduno a Trigoria del 6 luglio, e al tempo stesso vuole organizzare amichevoli dal coefficiente di difficoltà crescente: si comincerà con un’avversaria di Serie D, poi di Serie C che saranno ospiti nel centro sportivo romanista.

Intorno al 25 luglio dovrebbe avvenire l’esordio all’Olimpico, forse contro l’Eintracht Francoforte. In quell’occasione, con lo stadio parzialmente aperto al pubblico, Mourinho potrà così farsi conoscere dal vivo dai suoi nuovi tifosi.

Sono in corso trattative anche per una partita contro i turchi del Besiktas. Molto ovviamente dipenderà dalle restrizioni Covid nei vari Paesi. Ma il programma di impegni non si fermerà qui, perché la Roma è attesa al debutto in Conference League (19 agosto) nella settimana che termina con l’inizio del campionato: alla prima partita ufficiale Mourinho vuole presentare la squadra già atleticamente in condizioni ottimali.