Effetto Premier League: è il giorno di Matic, pressing per Frattesi

La Repubblica (A. Di Carlo) – Ecco il giorno di Nemanja Matic. Dopo Rui Patricio, Tammy Abraham, Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles, il serbo sarà il quinto giocatore a salutare la Premier League per abbracciare la fame di vittoria di José Mourinho. L’ex centrocampista del Manchester Utd sbarcherà in mattinata allo scalo romano di Ciampino, che raggiungerà a bordo di un volo privato. Alle 9 e 30 l’arrivo a Ciampino, poi alle 10 sono fissate le visite mediche a Villa Stuart.

Una volta terminati gli esami di rito (elettrocardiogramma, visita medico sportiva e i principali esami diagnostici), la tappa più importante, quella a Trigoria, dove, alla presenza del gm Tiago Pinto, metterà nero su bianco il suo legame con il club giallorosso: firmerà un contratto di un anno con un’opzione per il secondo, al raggiungimento di alcune condizioni (50% presenze stagionali e qualificazione in Europa). Il serbo (intenzionato a mantenere il 31 come numero di maglia) percepirà un ingaggio da oltre 3,5 milioni netti, costo lordo in parte ammortizzato dai benefici contabili del Decreto Crescita.

Prosegue la trattativa con il Lille per l’esterno destro Celik. Il ragazzo ha trovato un accordo di massima con il club giallorosso e confidato agli amici più stretti di aver fatto la sua scelta, come confermato dalle parole del suo ex allenatore Kosukavak (“Ci ho parlato giorni fa, alla Roma farà bene”). In realtà c’è ancora una distanza da colmare tra offerta (6) e richiesta del Lille (9): servirà ancora del tempo per la fumata bianca.

Discorso simile per Davide Frattesi. La Roma si è convinta nel puntare sul ritorno in giallorosso del ragazzo formatosi a Trigoria, ma vuole farlo alle sue condizioni: offerta economica che si aggira attorno ai 15-16 milioni di euro, che sale grazie all’inserimento di alcuni giovani (Volpato e Felix su tutti), cercando di avvicinarsi così alle richieste dei neroverdi che partono da oltre 30 milioni di euro.

Diplomazia e attesa, come sul fronte Solbakken: l’esterno norvegese il primo luglio sarà libero di firmare per qualsiasi altro club, vista la scadenza del suo contratto (31 dicembre 2022). L’intenzione è quella di formalizzare l’accordo e iniziare a trattare con il Bodø/Glimt.