Ecco Diawara, alla ricerca delle certezze perdute

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Oggi potrebbe avere una nuova chance. Amadou Diawara non gioca dal primo minuto dal 10 dicembre. Stasera contro il Braga, Fonseca sta pensando di ridargli fiducia, della quale Diawara ha veramente bisogno.

È stata finora una stagione complicata, condizionata dal Covid, che lo ha visto costretto in isolamento per un lungo periodo. Ora deve riconquistare posizioni. In questi giorni l’allenatore lo ha provato nell’undici titolare. Villar potrebbe riposare in vista dell’impegno a Benevento. Negli ultimi mesi Diawara ha fatto molta panchina.

Ha dovuto recuperare la condizione dopo essere rimasto fermo quasi un mese per il virus. Poi qualche errore, che al centrocampista guineano è costato caro. Anche nell’ultima partita giocata da titolare, che regalò la vittoria al Cska Sofia. E sempre in quella partita aveva commesso un’altra leggerezza a centrocampo. La Roma era già qualificata e una cercata rilassatezza può essere giustificata, ma stasera la squadra giallorossa non può sbagliare.