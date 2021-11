Eberl (d.s. ‘Gladbach): “Non escludo che Zakaria possa andare via a gennaio. È ambizioso anche dal punto di vista sportivo”

Intervenuto a GlabachLive, Max Eberl ha parlato anche di mercato, in particolare di Denis Zakaria e Matthias Ginter. Il centrocampista svizzero – messosi in mostra nel pareggio (1-1) di venerdì contro l’Italia – è attenzionato dalla Roma e dalla Juve, mentre il difensore è profilo gradito all’Inter.

Queste le sue parole: “Giocatori come Ginter e Zakaria troveranno sempre un contratto da qualche parte, questo è chiaro. Ma loro due non vogliono un contratto qualsiasi, sono ambiziosi. E non dico solo a livello economico, anche dal punto di vista sportivo. Continueremo a parlare con loro e gli offriamo quello che possiamo. Sono ancora fiducioso. Partenza già a gennaio? Ribadisco le nostre intenzioni: vogliamo rinnovare con loro. Però non posso escludere niente di questi tempi”.