Corriere della Sera (L. Testera Pardi) – Forse non è solo illusione ma ci piace pensare al ritorno del calcio romantico anni ’80. Il campione della Roma Dybala rinuncia all’offerta shock di una squadra araba, ben 25 milioni di euro l’anno per amore dei tifosi e della Roma. Nella trattativa vi sono difficoltà economiche evidenti e la stessa Roma non era così invogliata alla cessione del giocatore ma è bello rivivere i grandi rifiuti tipo Gigi Riva alla Juve, Totti al Real Madrid, in nome di un attaccamento alla maglia ormai inesistente a qualsiasi livello dello sport agonistico.