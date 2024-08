Daniele De Rossi si prepara ad accogliere il nuovo centrale difensivo. Kevin Danso è atteso oggi nella Capitale per le visite mediche di rito, la firma sul contratto che lo legherà alla Roma e la presentazione ufficiale. Alle 12:50 ci sarà il suo sbarco a Ciampino, con partenza da Lille, da dove arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 25 milioni di euro. Come riportato da Filippo Biafora, il centrale difensivo è atteso per gli ultimi accorgimenti prima di essere un calciatore giallorosso.

Pronti, via. Non c’è tempo da perdere. Mister De Rossi potrà contare sin da subito sull’austriaco. Danso, infatti, è pronto a scendere in campo immediatamente, già a partire dalla trasferta di domenica sera (20:45) in casa della Juventus di Thiago Motta, per ora a bottino pieno dopo le due vittorie – entrambe per 3 a 0 – col Como in casa e al Bentegodi contro il Verona.

La Roma, invece, per il momento ha guadagnato un solo punto dopo lo zoppicante esordio in casa del Cagliari (0-0) e la deludente performance e sconfitta (1-2) contro l’Empoli al debutto nell’Olimpico stracolmo, ma che ha cominciato a ribollire di fischi. Espugnare l’Allianz Arena permetterebbe ai giallorossi di rialzare la schiena e ricompattare l’ambiente. Per farlo si potrà contare su un Danso in più.