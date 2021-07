E Rui Patricio può debuttare domenica

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non ha partecipato all’amichevole di Trieste ma potrebbe debuttare a domenica sera a Frosinone, contro il Debrecen. Rui Patricio sta lavorando a Trigoria in compagnia del preparatore dei portieri Nuno Santos, che ha raggiunto infatti nel pomeriggio il ritiro della Roma.

Le sue condizioni dopo tre allenamenti sono ottime. Ma Mourinho ha preferito non utilizzarlo subito per consentirgli di guadagnare più velocemente la migliore condizione atletica dopo le vacanze. Ieri contro la Triestina ha giocato ancora Daniel Fuzato che sembra aver convinto società e allenatore: resterà come secondo, rinnovando il contratto che scade nel 2023. Il terzo portiere invece sarà un giovane da scegliere tra Cardinali e Boer, che già sono aggregati alla prima squadra.