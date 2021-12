È partito il treno Zaniolo: prossima fermata l’Italia

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Zaniolo, l’uomo in più della Roma. Il primo gol in campionato ha fatto tornare il sorriso al giovane attaccante, che è stato premiato dalla Figc come miglior giocatore italiano dell’ultima giornata. Per Nicolò si avvicina anche il ritorno in nazionale, previsto per lo stage dell’Italia a fine gennaio.

Per farlo rendere al massimo, Mourinho insisterà con il 3-5-2, il modulo con il quale l’ex interista riesce a esprimere al meglio le sue qualità. Dopo essersi sbloccato, Zaniolo può diventare decisivo nella seconda parte della stagione. È tornato a segnare in Serie A dopo 514 giorni ed è il primo giocatore della Roma a ricevere il riconoscimento della Federazione in questa stagione.

Il primo gol in campionato è stato cercato, voluto, anche con impazienza. Ma la sua prestazione contro l’Atalanta è stata arricchita dai numeri, oltre alla rete del provvisorio 0-2.