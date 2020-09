E ora tocca a Fonseca. Ritmo, muscoli e personalità per sorprendere

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La Roma oggi comincia ufficialmente la nuova stagione con l’amichevole in programma alle 17,30 a Trigoria contro la Sambenedettese. La squadra giallorossa, orfana dei tanti giocatori impegnati con le nazionali e di quelli positivi al Coronavirus, è solo l’ombra di quella che potrebbe essere nella stagione. Fonseca sa bene come il mercato potrebbe cambiare anche il volto del suo gruppo. Ma sa altrettanto bene come per lui la prossima sarà la stagione della verità. Pau Lopez deve tornare ai livelli d’inizio stagione scorsa. Per non fare minusvalenza la dirigenza occorrerebbe venderlo ad almeno 21 milioni ed è un compito arduo. Nel caso poi si punterebbe su Meret, visto che Gollini è fermo per un serio infortunio al ginocchio. Si punta poi al ritorno di Smalling. L’offerta di 12 milioni più bonus, però, lascia freddo il Manchester United, che ne vuole 20. In mediana piace a tanti Diawara, però sopratutto all’Arsenal, che potrebbe mettere sul piatto Torreira, oppure i giallorossi potrebbero virare su Jorginho. In ogni caso, Fonseca chiede a chi c’è e a chi ci sarà due concetti di fondo: applicazione e duttilità.