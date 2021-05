E Mou in Europa trova anche il “suo” Tottenham

Il Messaggero (G. Lengua) – La Conference League prende forma e in futuro potrebbe riservare dei duelli interessanti come quello tra la Roma di Mourinho e il Tottenham, sua ex squadra. Gli inglesi si sono qualificati alla nuova coppa europea dopo aver battuto il Leicester 4-2 nell’ultima giornata di Premier League, piazzandosi con 62 punti al settimo posto.

Un risultato inaspettato in casa Spurs, arrivato al culmine di un anno di crisi in cui c’è stato anche l’esonero lo scorso aprile dello Special One. Sfidante da non sottovalutare anche sul fronte tedesco dove a qualificarsi è l’Union Berlino che ha totalizzato 50 punti ritrovandosi in settima posizione.

In Liga il posto dovrebbe essere del Villarreal, ma gli spagnoli potrebbero andare direttamente in Champions vincendo la finale di Europa League contro il Manchester United (mercoledì 26 ore 21).Certe della qualificazione Vitesse (Olanda), Lask (Austria), Kolos Kovalivka e Vorskla (Ucraina), Ferreira (Portogallo), Kazan e Sochi (Russia).