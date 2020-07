E’ la settimana decisiva dello stadio. Tamponi okay, la difesa va

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Coriandoli di buone notizie per la Roma, e sotto diversi punti di vista. Sul fronte societario è impossibile non sottolineare come domani potrebbe arrivare il sospirato via libera anche politico alla costruzione del nuovo stadio della Roma. La strada sembra indirizzata perché l’opposizione pare decisa a collaborare per ciò che è nelle sue responsabilità. Il tutto, naturalmente, se Parnasi uscirà di scena, favorendo l’ingresso di Vitek, che entro il mese dovrebbe acquistare i terreni di Tor di Valle. Continuano i contatti con Friedkin, che presto farà una nuova offerta a Pallotta per acquistare il club. La Roma ha dribblato anche un’altra difficoltà: la positività al Covid di uno dei membri dello staff del Parma. I tamponi effettuati giovedì hanno tutti esito negativo e domani torneranno tutti a sottoporsi a nuovi controlli. I titoli di coda sono per argomenti tecnici. Per la prima volta nel 2020 la Roma non subisce gol in trasferta.