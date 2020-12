E’ la Roma del trasformismo. Fonseca batte l’emergenza

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Nella Roma di Fonseca non si annoia mai nessuno, perché non vengono mai chieste sempre le stesse cose. Fra i segreti del risveglio della squadra giallorossa c’è proprio il trasformismo che l’allenatore, un po’ per scelta ma molto anche per necessità, chiede al gruppo. La sensazione è che il trasformismo a Trigoria non abbia ancora esaurito la sua spinta propulsiva, perché ci sono giocatori che potrebbero rivelare doti nascoste oppure colte solo il passato, come Fazio centrocampista o Ibanez regista. I casi più evidenti sono quelli di Cristante e Mancini. Il primo è schierato spesso al centro della difesa, così come Mancini si era adattato a centrocampo nella scorsa stagione. Nella Roma sanno tutti trovarsi a proprio agio anche sacrificandosi, in fondo questo è uno dei segreti per andare lontano.